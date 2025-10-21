Trabzonspor ve Beşiktaş'tan Mattia Ahmet paylaşımı

Trabzonspor ve Beşiktaş kulüpleri, Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı yaptı.
Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşmasının ardından iki büyük kulüp paylaşımda bulundu.
Trabzonspor, paylaşımında "KUZEY UNUTMAZ AHMET... UNUTMAZ!" yazdı.
Beşiktaş ise Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak "Beşiktaş da UNUTMAYACAK!" ifadelerini kullandı.
