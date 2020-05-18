Trabzonspor ve Başakşehir aynı ismi istiyor

Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında forma giyen Davidson da Luz Pereira, şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor ve Başakşehir'i transfer yarışına da soktu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Trabzonspor ve Başakşehir aynı ismi istiyor
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18 Mayıs 2020 11:06
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Bordomavililer, Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında forma giyen Davidson da Luz Pereira'yı takibe aldı.

Sol açıkta forma giymesinin yanı sıra ofansif orta saha ve sağ kanatta da oynayabilen 29 yaşındaki oyuncunun 2.5 milyon Euro'luk bonservisi yüksek bulunurken, öncelik satın alma opsiyonuyla kiralamaya verilecek.

Portekiz basınına göre Trabzon'un bu transferdeki rakibi Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdiği en yakın rakibi Başakşehir. Turunculacivertliler de oyuncu için yakın takipte.

Bu sezon Vitoria Guimaraes forması altında 37 maça çıkan Davidson, bu karşılaşmalarda 10 gol kaydederken, 11 de asist yapma başarısı gösterdi.

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