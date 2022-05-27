Trabzonspor ve Antalyaspor'da Haji Wright kapışması!

Sezon başında Danimarka'nın Sonderjyske takımından satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edilen Haji Wright'ın durumu karmaşık bir hal aldı. Haji Wright'ın Antalyaspor'da kalmak istediği, kulübü Sonderjyske'nin ise Trabzonspor ile anlaşmaya daha yakın olduğu öğrenildi. Satın alma opsiyonunu kullanmayan Antalyaspor'un pazarlık yolunu tercih etmesiyle devreye giren Trabzonspor ile Danimarka ekibinin görüşmesinde küçük pürüzlerin kaldığı kaydedildi.



SEZON BAŞINDA REST ÇEKTİ



Antalya Lider gazetesinin haberine göre, Haji Wright, sezon başında da Antalyaspor'a transfer olabilmek için benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Bonservisini elinde bulunduran Sonderjyske'nin sürekli değişen taleplerinin ardından rest çeken ve Türkiye'ye gelen Haji Wright, daha sonra kulübünün ikna olmasıyla resmi sözleşmeye imzasını atmıştı. Yine aynı tavrı sergileyen ABD'li golcü, Kırmızı-Beyazlılara kiralık olarak gelebilmek için kulübüyle olan sözleşmesini uzatmıştı.



ABDULLAH AVCI İSTEDİ



Kariyerinde ilk kez ABD Milli Takımı'na davet edilen Haji Wright'ı Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği ve Bordo-Mavili kurmayların da elini çabuk tutmak istediği belirtildi. Transferde büyük yol kat eden Karadeniz ekibinde Abdullah Avcı'nın, hesaplarını Haji Wright üzerine yaptığı öne sürüldü.



NURİ ŞAHİN OLUMLU RAPOR VERDİ



Haji Wright, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in de takımda kalmasını en çok istediği futbolcular arasında yer alıyor. Şahin'in yönetim kuruluna olumlu rapor verdiği ABD'li yıldız için Teknik Sorumlu Alfons Groenendijk, "Tüm ekip olarak Haji Wright'ın kalması taraftarıyız. Oyuncularımızı korumak istiyoruz, çünkü olağanüstü bir sezon yaşadık. Kadrodaki tüm oyuncuları kesinlikle korumamız gerekiyor" ifadelerine yer vermişti.



135 DAKİKADA 1 GOL ATTI



Süper Lig'in en dikkat çeken golcülerinden birisi olan Haji Wright, 1 sezonda Antalyaspor tarihine de geçmeyi başardı. Son 10 haftada 9 gol ve 3 asist üreten ABD'li futbolcu, sezon boyunca sahada kaldığı bin 896 dakikada 14 kez gol sevinci yaşadı. 135 dakikada 1 gol ortalaması tutturan genç futbolcu, Ömer Şişmanoğlu ve Mevlüt Erdinç'in ardından son 10 yılda Antalyaspor formasını giyen en başarılı golcü olmayı başardı. Genç futbolcu, Antalyaspor tarihine adını yazdıran Samuel Eto'o'nun 148 dakikada 1 gol ortalamasını da geride bırakarak dikkat çekti.









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