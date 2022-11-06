Trabzonspor, VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı

Trabzonspor, Konyaspor ile oynadığı maçta VAR uyarısının ardından penaltı kazandı.



Karşılaşmanın 13. dakikasında ceza sahasında Adil ile Trezeguet ile arasında yaşanan pozisyonda Trabzonsporlu futbolcular penaltı bekledi. Hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.



VAR'dan Zorbay Küçük'e pozisyonu izlemesi tavsiye edildikten sonra pozisyonu inceleyen Küçük Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi.



Trabzonspor'da penaltıda topun başına geçen Bakasetas, 14. dakikada topu ağlara gönderdi.



TRABZON'DA BİR PENALTI KARARI DAHA



Trabzonspor, karşılaşmanın 25. dakikasında bir kez daha penaltı kazandı. Hamsik'in ceza sahası içinden şutunda top Michalak'tan geri döndü. Hakem Zorbay Küçük, Michalak'ın topa elle müdahale ettiğini işaret etti ve ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Trabzonspor'da bu kez Trezeguet penaltı noktasına geldi ve 27. dakikada farkı 2'ye çıkardı.





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