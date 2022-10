Trabzonspor'un yükselişi ve iddiası; 'Kasım'da göreceksiniz'

Son şampiyon Trabzonspor, her geçen gün gerçek kimliğine bürünmeye başladı. Karadeniz devi, son zamanlarda yaşadığı düşük performansın acısını perşembe günü Avrupa Ligi'nde Monaco'yu 4-0 yenerek çıkardı. Pazar günü de ezeli rakibi Beşiktaş ile Dolmabahçe'de 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de zirveye tutundu.



"KASIM'DA GÖRÜN!"



Her geçen gün uyum sorununu aşan ve göze hoş gelen bir futbol ortaya koyan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı da kasım ayına kilitlendi. Başarılı hoca, sezon başından bu yana her fırsatta 'Bizi kasımda görün' mesajı veriyor.



"SIRA SİVASSPOR'DA"



Avcı, "Biz kaliteli ve karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. Fırtına kopartmak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Kasıma kadar kendimizi en sağlıklı şekilde götürmek istiyoruz. Bunu başardığımızda lige verilecek arada çok daha iyi bir seviyeye geleceğiz" dedi.



Sivasspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirten Avcı, "Trabzonspor isminin olduğu her yerde iddia vardır. Biz de her kulvarda yarışa devam edeceğiz. Geçtiğimiz sezon camiamızla kenetlenerek şampiyonluk hikayesini yazdık" ifadelerini kullandı.



DEPLASMANDA TEK YENİLGİ



Bordo-mavililer, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Yenilgiyi şampiyonluğu garantilediği geçen sezonun son haftasında Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla yaşadı.



BÜYÜKLERİN KABUSU



Son şampiyon Trabzonspor, Abdullah Avcı ile üç büyük İstanbul takımı karşısında da tarihi başarılara imza attı. Fırtına, tam 595 gündür söz konusu rakiplerine karşı kaybetmezken, 9 karşılaşma da 3 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.



AVERAJ SADECE +2



Süper Lig'de ilk 10 hafta sonunda ilk 9 içinde yer alan takımlar arasında en kötü averaja sahip olan Trabzonspor. Son haftalarda kalesini gole kapatmakta sıkıntı yaşayan Fırtına, attığı 15 gole karşın kalesinde 13 gol gördü, + 2 averaj yapabildi.



Fırtına, ilk 9 içerisinde yer alan takımlar arasında en çok gol yiyen ekip de oldu. Karadeniz devini, Beşiktaş ve Gaziantep yedikleri 12 golle takip etti. Beşiktaş attığı 19 gol nedeniyle artı 7 averaja ulaşırken, G.Antep'in de artı 3 averajı bulunuyor.



1 KEZ KAPATABİLDİ



Fırtına, ligde son 5 maçta kalesini gole kapatmakta sorun yaşıyor. Bu periyotta sadece 1 kez gol yemedi. Trabzonspor söz konusu maçlarda 8 kez fileleri sarsarken, kalesinde ise 9 gol gördü. Ayrıca son 5 maçın 3'ünde 2 veya daha fazla gol yedi.





