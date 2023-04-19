Trabzonspor'un yılmaz savaşçısı: Hüseyin Türkmen

Trabzonspor'un 25 yaşındaki savunmacısı Hüseyin Türkmen çalıştı, didindi, yedek kalmayı sorun etmedi ve takımın vazgeçilmezi oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un yılmaz savaşçısı: Hüseyin Türkmen
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19 Nisan 2023 09:32
Hüseyin Türkmen
Hüseyin Türkmen
Trabzonspor
Trabzonspor'un'da Hüseyin Türkmen, son haftalarda savunmanın vazgeçilmezi oldu.

Abdullah Avcı döneminde fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki stoper, savaşmaktan asla vazgeçmedi. Sezon başında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle de bir süre görev yapamayan Türkmen, ligde bu sezon ilk kez üst üste iki maçta 11'de görev alıp 90 dakika forma giydi.

ABOUBAKAR'A ADIM ATTIRMADI

Hüseyin, Beşiktaş derbisinde savunmanın sigortası oldu, Aboubakar'a adım attırmadı. Kritik anlarda sahneye çıkan ve Beşiktaş'ın mutlak gol pozisyonlarına engel olan Hüseyin, alkış aldı.

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