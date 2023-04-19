Trabzonspor'un'da Hüseyin Türkmen, son haftalarda savunmanın vazgeçilmezi oldu.



Abdullah Avcı döneminde fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki stoper, savaşmaktan asla vazgeçmedi. Sezon başında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle de bir süre görev yapamayan Türkmen, ligde bu sezon ilk kez üst üste iki maçta 11'de görev alıp 90 dakika forma giydi.



ABOUBAKAR'A ADIM ATTIRMADI



Hüseyin, Beşiktaş derbisinde savunmanın sigortası oldu, Aboubakar'a adım attırmadı. Kritik anlarda sahneye çıkan ve Beşiktaş'ın mutlak gol pozisyonlarına engel olan Hüseyin, alkış aldı.





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