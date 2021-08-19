Trabzonspor'un yıldızları Roma'yı bekliyor

Yeni Malatyaspor karşısında şov yapan Hamsik, Gervinho, Bakasetas, Nwakaeme ve Djaniny 5'lisi, İtalyan devine karşı da benzer bir performans göstererek rövanş öncesinde avantajı Fırtına'ya getirmek istiyor.

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Trabzonspor'un yıldızları Roma'yı bekliyor
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19 Ağustos 2021 11:26
Trabzonspor'un hücum hattı artık Roma'yı bekliyor... Pazartesi günü Yeni Malatya'yı dağıtan Hamsik, Gervinho, Bakasetas, Nwakaeme ve Djaniny 5'lisi, İtalyan devine karşı da benzer bir performans göstererek rövanş öncesinde avantajı Fırtına'ya getirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı da böylesine kritik maçta hücum kozlarına oldukça güveniyor.

Cornelius'u da dev sınavda hamle oyuncusu olarak kullanmayı planlayan Avcı'nın, Koita'nın da dönüşüyle tercih opsiyonunun artmasıyla her skora göre farklı planlar hazırladığı da gelen haberler arasında yer alıyor. 

 

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