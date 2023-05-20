Trabzonspor'un yıldızına ülkesinden sürpriz talip!

Trabzonspor'da değişim rüzgârları esmeye devam ediyor. Yunan futbolcu, Manolis Siopis'e ülkesinden talip var.

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Trabzonspor'un yıldızına ülkesinden sürpriz talip!
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20 Mayıs 2023 10:30
Son güncelleme 20 Mayıs 2023 10:36
Gelecek sezona yeni bir yapılanmayla girmek isteyen Bordo Mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica'nın çalışmaları sürüyor.

Fırtına, Bjelica'nın raporları doğrultusunda yeni isimlere yönlenirken takımdaki oyunculara ilgilerin olduğu söyleniyor. 

Trabzonspor taraftarlarının çok sevdiği ismi Manolis Siopis ile ülkesi takımlarından Panathinaikos yakından ilgileniyor

PANATHINAIKOS TALİP OLDU
Bordo mavili taraftarlar tarafından sevilen isim Manolis Siopis ile ülkesi takımlarından Panathinaikos yakından ilgileniyor. Trabzonspor'la 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bordo-Mavili takımda 700 bin Euro garanti ücrete oynuyor.

Yunanistan Milli Takımı'na da düzenli olarak çağrılan Siopis için Panathinaikos'un daha yüksek bir maaş vermeye hazır olduğu belirtildi.

Yönetim, Siopis'i takımdan ayrılmazsa sözleşmesini uzatmayı planlıyor. 

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