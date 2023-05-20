Trabzonspor'un yıldızına ülkesinden sürpriz talip!

Trabzonspor taraftarlarının çok sevdiği ismi Manolis Siopis ile ülkesi takımlarından Panathinaikos yakından ilgileniyor





Bordo mavili taraftarlar tarafından sevilen isim Manolis Siopis ile ülkesi takımlarından Panathinaikos yakından ilgileniyor.

Gelecek sezona yeni bir yapılanmayla girmek isteyen Bordo Mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica'nın çalışmaları sürüyor.Fırtına, Bjelica'nın raporları doğrultusunda yeni isimlere yönlenirken takımdaki oyunculara ilgilerin olduğu söyleniyor.Trabzonspor'la 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bordo-Mavili takımda 700 bin Euro garanti ücrete oynuyor.Yunanistan Milli Takımı'na da düzenli olarak çağrılan Siopis için Panathinaikos'un daha yüksek bir maaş vermeye hazır olduğu belirtildi.Yönetim, Siopis'i takımdan ayrılmazsa sözleşmesini uzatmayı planlıyor.