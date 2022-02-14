Trabzonspor'un yıldızına Ronaldinho benzetmesi!

Süper Lig'in 25. haftası Trabzonspor - Konyaspor maçına sahne oldu. Bordo-mavililer karşılaşmayı 2-1 kazanarak zorlu bir virajı daha başarıyla geçti. Maça attığı iki golle Edin Visca damga vururken Visca'nın attığı ikinci golde Nwakaeme'nin performansı da çok konuşuldu. TRT Spor'da konuşan Nihat Kahveci, Nwakaeme'nin ikinci gole olan katkısından övgüyle bahsetti.



Trabzonspor'un yüzde 99.9 şampiyon olduğunu ifade eden Nihat Kahveci, "Edin Visca transferi Türk futbol tarihinin devre arasındaki en nokta atışı. Diğer tarafta Ronaldinho pardon Nwakaeme, asist nasıl yapılırın saha içindeki gösterilmiş hali. Ronaldinho, Messi, fenomen Ronaldo, bugünkü Ronaldo karışımı bir top saklama. Ya o nasıl bir top saklama? Belki Trabzonspor tarihinin en önemli asistini yapıyor, sonra da arkadaşına açma germe yapıyor. Böyle bir şey yok. Başka bir futbolcu olsa sahada 3 tur atar, atanı da görmezdi, tribüne çıkardı, kartını da görürdü. Nwakaeme ise her zaman yapıyorum gibi davrandı" dedi.





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