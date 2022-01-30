Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca tarihe geçti

Trabzonspor'un ara transferdeki en önemli hamlesi hiç tartışmasız Edin Visca... 11 senelik Başakşehir kariyerinin ardından yıllardır kendisini çok isteyen Trabzonspor'a imza atan Bosnalı yıldız, müthiş bir siftah yaptı. Sivasspor ve Giresunspor maçlarını boş geçen 31 yaşındaki futbol uzmanı, ilk golünü belki de yıllarca unutulmayacak Galatasaray derbisinde ağlara yolladı. Üstelik de 90. dakikada... Bordo-mavili takımın yeni yıldızı böylece Süper Lig'de 100 gole ulaştı.



ASİSTLERİN DE USTASI



Edin Visca, Süper Lig'de oynadığı dönemde, çıktığı 366. üst düzey resmi maçta 100 golü bulurken asist kategorisinde de inanılmaz rakamlara sahip. Boşnak yıldızın, Türkiye kariyerinde 101 asisti bulunuyor. Visca hem gol hem de asistte '100' barajını aştı ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden Alex de Souza'nın (344 maç, 169 gol, 133 asist) ardından bunu başaran ilk futbolcu oldu. 1.72 boyundaki futbolcu, Trabzonspor ile şampiyon olmak istediğini belirtti ve "Bu camia çok istedi. Şimdi onları mutlu etmem gerek" diye konuştu.



MUCİZE KEŞİF: KİM BU ÇOCUK?



Edin Visca'yı Türk futboluna kazandıran isim Abdullah Avcı. Usta isim Başakşehir'in başındayken Visca, Zeljeznicar forması giyiyordu. İki takımın oynadığı hazırlık maçında Visca döktürünce Avcı, Boşnak öğrencisi Kenan Hasagic'i çağırdı ve "Kim bu çocuk?" diye sordu. Ardından da yıldız isim 400 bin euro karşılığında Başakşehir'in yolunu tuttu. Avcı'nın keşfi olan Visca bu tarihten itibaren de Türk futboluna damga vurdu.





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