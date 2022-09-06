Trabzonspor'un yeni transferi trafik kazası geçirdi!

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi.



Alınan bilgiye göre, bordo-mavili takımın antrenmanından çıkan Lahtimi, 34 EHH 962 plakalı otomobili ile havalimanı mevkisinde Gürcistan plakalı tır ile çarpıştı.



Otomobilinde hasar oluşan Lahtimi, kazayı yara almadan atlattı.



Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın aksadığı yol, araçların bulunduğu yerden alınması ile yeniden açıldı.



TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA



Trabzonspor, Lahtimi için bir açıklama yaptı ve, "Futbolcumuz Montassir Lahtimi, bugün gerçekleştirdiğimiz antrenmanın ardından evine dönerken maddi hasarlı bir trafik kazası geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan oyucumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.





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