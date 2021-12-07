Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da

Trabzonspor'un yeni transferi Evrard Kouassi, İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da
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07 Aralık 2021 17:43
Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Evrard Kouassi, İstanbul'a iniş yaptı.

Kouassi, bu gece İstanbul'dan Trabzon'a gidecek.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

Jean Evrard Kouassi Trabzonspor ile 3.5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak. 27 yaşındaki futbolcu yıllık 700 bin euro kazanacak. Ayrıca imza parası da ödenecek. Sözleşmesi bittiği için Wuhan'a herhangi bir bonservis bedeli verilmeyecek.


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