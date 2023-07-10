Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi

Trabzonspor, Udinese'den Hırvat stoper Filip Benkovic'in transferini sonuçlandırdı. Başarılı oyuncu İstanbul'a geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi
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10 Temmuz 2023 01:23
Transferin hızlı takımı Trabzonspor, bir isimde daha sona geldi.

Bordo-mavili takımı, Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Dimitris Kourbelis'in ardından Udinese'den Hırvat stoper Filip Benkovic'in transferinde de sona geldi.

Trabzonspor, Udinese'den 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladı.

Benkovic, bu gece İstanbul'a geldi. Hırvat oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak ve daha sonra ise Trabzonspor'un Slovenya kampına katılacak.

Geçen sezonu Eintracht Braunschweig'te kiralık olarak geçiren Benkovic, 19 maçta süre buldu.

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