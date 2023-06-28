Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi

Trabzonspor Joaquin Fernandez ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı. İspanyol oyuncu İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi
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28 Haziran 2023 20:34
Son güncelleme 28 Haziran 2023 21:17
Trabzonspor, ikinci transferi de açıkladı.

Dimitris Kourbelis'i kadrosuna katan bordo-mavililer, Joaquin Fernandez ile görüşmelere başlandığını da KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBUL'A GELDİ

Trabzonspor'un KAP'a açıklama yaptığı Fernandez, İstanbul'a geldi. Başarılı oyuncu buradan Trabzon'a geçecek.

Son olarak Real Valladolid forması giyen Fernandez'in sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor. 


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