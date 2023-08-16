Trabzonspor'un yeni transferi için öne çıkan detay!

Fountas, bu sezon MLS'te ikili mücadele kazanmada %50 başarı yakaladı. Yüzde 72 başarılı koşu değeriyle atikliğini konuşturdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor'un yeni transferi için öne çıkan detay!
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16 Ağustos 2023 12:11
Trabzonspor, orta saha ve stoper arayışlarını sürdürürken sürpriz bir şekilde bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağladı.

Bordo-mavililer, İstanbul'a getirdiği Yunan oyuncuya 3 yıllık sözleşme imzalatacak.

Çabukluğuyla dikkat çeken ve en son MLS ekibi DC. United'ta forma giyen Fountas'ın, öne çıkanları:

Devam eden MLS'te 17 karşılaşmada oynayan Fountas, 12'sinde ilk 11'de tercih edildi. Maç başına 65 dakika süre alırken 21 isabetli şutta 6 gol katkısı verdi.

HÜCUMDA ÇEŞİTLİLİĞİ VAR

Hücumda çeşitliği olan Yunan yetenek, daha çok forvet arkası (sahte 10 numara) rolünde forma giyiyor.

Üçüncü bölgede isabetli pas (%80) değeriyle atakları yönlendiren isim olurken %72 başarılı koşuyla da atikliğini konuşturdu.

Fountas, 1.70 boyunda olmasına rağmen girdiği 94 ikili mücadelenin 47'sini kazanıp %50 başarı sağladı.

FUTBOL tarzı olarak eski İspanyol yıldız David Villa ile benzerlik gösteren Taxiarchis Fountas; kanat forvet, 10 numara ve santrforda da forma giyiyor.

FOUNTAS İMZAYA GELDİ

Yunan orta saha Fountas, resmi imzayı atmak için dün akşam İstanbul'a geldi.

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