Trabzonspor'un yeni transferi için öne çıkan detay!

Trabzonspor, orta saha ve stoper arayışlarını sürdürürken sürpriz bir şekilde bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağladı.
Bordo-mavililer, İstanbul'a getirdiği Yunan oyuncuya 3 yıllık sözleşme imzalatacak.
Çabukluğuyla dikkat çeken ve en son MLS ekibi DC. United'ta forma giyen Fountas'ın, öne çıkanları:
Devam eden MLS'te 17 karşılaşmada oynayan Fountas, 12'sinde ilk 11'de tercih edildi. Maç başına 65 dakika süre alırken 21 isabetli şutta 6 gol katkısı verdi.
HÜCUMDA ÇEŞİTLİLİĞİ VAR
Hücumda çeşitliği olan Yunan yetenek, daha çok forvet arkası (sahte 10 numara) rolünde forma giyiyor.
Üçüncü bölgede isabetli pas (%80) değeriyle atakları yönlendiren isim olurken %72 başarılı koşuyla da atikliğini konuşturdu.
Fountas, 1.70 boyunda olmasına rağmen girdiği 94 ikili mücadelenin 47'sini kazanıp %50 başarı sağladı.
FUTBOL tarzı olarak eski İspanyol yıldız David Villa ile benzerlik gösteren Taxiarchis Fountas; kanat forvet, 10 numara ve santrforda da forma giyiyor.
FOUNTAS İMZAYA GELDİ
Yunan orta saha Fountas, resmi imzayı atmak için dün akşam İstanbul'a geldi.
Bordo-mavililer, İstanbul'a getirdiği Yunan oyuncuya 3 yıllık sözleşme imzalatacak.
Çabukluğuyla dikkat çeken ve en son MLS ekibi DC. United'ta forma giyen Fountas'ın, öne çıkanları:
Devam eden MLS'te 17 karşılaşmada oynayan Fountas, 12'sinde ilk 11'de tercih edildi. Maç başına 65 dakika süre alırken 21 isabetli şutta 6 gol katkısı verdi.
HÜCUMDA ÇEŞİTLİLİĞİ VAR
Hücumda çeşitliği olan Yunan yetenek, daha çok forvet arkası (sahte 10 numara) rolünde forma giyiyor.
Üçüncü bölgede isabetli pas (%80) değeriyle atakları yönlendiren isim olurken %72 başarılı koşuyla da atikliğini konuşturdu.
Fountas, 1.70 boyunda olmasına rağmen girdiği 94 ikili mücadelenin 47'sini kazanıp %50 başarı sağladı.
FUTBOL tarzı olarak eski İspanyol yıldız David Villa ile benzerlik gösteren Taxiarchis Fountas; kanat forvet, 10 numara ve santrforda da forma giyiyor.
FOUNTAS İMZAYA GELDİ
Yunan orta saha Fountas, resmi imzayı atmak için dün akşam İstanbul'a geldi.