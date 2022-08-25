Trabzonspor'un yeni transferi geliyor!

Trabzonspor sürpriz bir transfere imza attı. Bordo-mavililer, Everton forması giyen orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı.

, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'un yeni transferi geliyor!
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25 Ağustos 2022 17:05
Trabzonspor'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Bordo mavililer, A Spor'un Everton forması giyen orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyon maddesinin bulunmadığı öğrenildi.

Oyuncu perşembe günü saat 23:30'da Trabzon'da olacak.

Gbamin, geride bıraktığımız sezonu CSKA Moskova takımında tamamladı. Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen başarılı oyuncu, milli forma altında 12 maçta süre aldı.



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