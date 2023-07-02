Trabzonspor'un yeni transferi Dorukhan

Trabzonspor'da yeni takviye gözüyle bakılan Dorukhan Toköz, ağ bek ve orta sahada denenecek. Hangi bölgede yüksek verim alınırsa oraya monte edilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un yeni transferi Dorukhan
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02 Temmuz 2023 13:05
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da teknik heyet en ideal kadroyu oluşturmak için sıkı bir çalışma içinde.

Yeni gelenler kadar eldeki isimlerden de nasıl daha iyi faydalanmanın hesapları yapılıyor. Geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve bu nedenle uzun süre takımdan uzak kalan 27 yaşındaki Dorukhan Toköz, bu isimlerin başında geliyor.

SAĞ BEK VE ORTA SAHA

Kulüp, 'Bomba transferimiz' dediği milli oyuncuyu kamp dönemi boyunca iki bölgede deneyecek. Sağ bek ve orta saha performansından hangisi daha iyi bir görüntü verirse Dorukhan için o pozisyonda ısrar edilecek.

SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Teknik ekibin yeni transfer gözüyle baktığı futbolcu da eski günlerine geri dönmek için sıkı bir şekilde çalışıyor.

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