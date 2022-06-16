Trabzonspor'un yeni stoperi Shakhtar'dan!

Trabzonspor'da transfer gündemi çok yoğun bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.
Yönetim, Shakhtar Donetsk forması giyen stoper Marlon'un transferi için görüşmelere başladı.
Trabzonspor, sabah saatlerinde ise Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Denswil transferlerini açıklamıştı.
Yönetim, Shakhtar Donetsk forması giyen stoper Marlon'un transferi için görüşmelere başladı.
Trabzonspor, sabah saatlerinde ise Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Denswil transferlerini açıklamıştı.
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