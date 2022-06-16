Trabzonspor'un yeni stoperi Shakhtar'dan!

Trabzonspor, Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı stoper Marlon'un transferi için görüşmelere başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un yeni stoperi Shakhtar'dan!
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16 Haziran 2022 13:35
Trabzonspor'da transfer gündemi çok yoğun bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Yönetim, Shakhtar Donetsk forması giyen stoper Marlon'un transferi için görüşmelere başladı.

Trabzonspor, sabah saatlerinde ise Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Denswil transferlerini açıklamıştı.



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