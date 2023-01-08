Zirve takipçisi Trabzonspor'da pazartesi akşamı Corendon Alanyaspor'la deplasmanda oynanacak kritik maç öncesi Maxi Gomez'in sarı kart cezalısı olması nedeniyle tüm gözler Umut Bozok ve Djaniny'ye çevrildi.



Bitexen Giresunspor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Maxi Gomez'in yokluğunda Karadeniz ekibinin en büyük gol kozları Umut Bozok ve Djaniny olacak. Umut 10 lig maçında 2 kaydetti. Adana Demirspor'a 6. hafta 3-2 mağlup oldukları maçta bir gol kaydeden Bozok, Kayserispor'u 2-1 yendikleri 8. hafta karşılaşmasında da rakip ağları bir kez havalandırdı. 8 maçtır suskun olan Umut Bozok, Alanyaspor deplasmanında skor üretirse tam 100 gün sonra golle buluşacak.



Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Djaniny ise Süper Lig'de henüz gol atamadı. Geçen sezon 10 gol kaydederek şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Yeşil Burun Adalı forvet suskunluğunu Alanyaspor deplasmanında noktalamaya çalışacak. 31 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla son golünü geçtiğimiz sezonun 36. haftasında Atakaş Hatayspor filelerine göndermişti. Bu sezon Avrupa arenası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da golü bulunmayan Djaniny, Alanya'da gol atarsa 248 günlük hasreti noktalayacak.



100 günlük hasret



Trabzonspor, 2023 yılının ilk deplasman galibiyetine Corendon Alanyaspor karşısında imza atmayı hedefliyor. Süper Lig'in 16. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e İstanbul'da 4-1 mağlup olan bordo-mavili takım hafta arası sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenerek rahat bir nefes almıştı. İç saha ve deplasmanda çok farklı performans sergileyen Karadeniz ekibi bu sezon rakip sahada oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken 13 puan kaybetti. Rakip sahada son olarak 1 Ekim 2022'de Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenen Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında galip gelirse 100 gün sonra evine üç puanla dönecek.





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