Trabzonspor'un yeni kanadı Mısır'dan

Arap basını, El Ahly forması giyen Güney Afrikalı yıldız Percy Tau ile Bordo-Mavililer'in yakından ilgilendiğini hatta kulübüyle görüşmelerin başladığını yazdı. Mısır ekibiyle 1 yıl mukavelesi kalan 29 yaşındaki futbolcu, daha önce Brighton, Anderlecht ve Club Brugge gibi Avrupa takımlarının formasını giymişti. Tahmini piyasa değeri 1.5 milyon Euro olarak gösterilen Tau, bu sezon çıktığı 25 karşılaşmada 7 gol atarken, 4 asist yaptı. 36 KEZ MİLLİ OLDU



Her iki kanatta da görev yapabilen Percy Tau, hızı ve adam eksiltme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Kariyeri boyunca 36 kez Güney Afrika Milli Takımı'nın formasını giyen tecrübeli futbolcu, orada da çıktığı 36 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı.



ORSİC'DE RAKİP DİNAMO ZAGREB



Nenad Bjelica'nın Trabzonspor'da görmek istediği eski öğrencisi Mislav Orsic için Bordo-Mavililer temaslarını sürdürüyor. Southampton'ın küme düşmesinin ardından Hırvatistan'a giden Orsic'leeski kulübü Dinamo Zagreb de görüşme halinde. Zagreb ekibi, devre arasında 6 milyon Euro'ya Southampton'a sattığı tecrübeli kanat oyuncusunu bonservis taksitlerinin yarısını almama karşılığında yeniden kadrosuna katmak istiyor. Kısacası Dinamo Zagreb kulübü, 3 milyon Euro'dan vazgeçmeye hazır.



İLK AYRILIK GERÇEKLEŞİYOR



Trabzonspor'un sezon başında Aston Villa'dan 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Trezeguet, geride kalan sürede beklentileri karşılayamadı. Oynadığı 37 müsabakada 9 gol, 7 asistlik katkı sağlayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bordo-mavili ekipte performansıyla hayal kırıklığı yaşatsa da hem Mısır hem de Suudi Arabistan'da adı sürekli transfer haberleriyle anılıyor.



