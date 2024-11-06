Trabzonspor'un yeni kabusu; derbi!

Trabzonspor'un son dönemdeki derbi fobisi, Fenerbahçe karşısında devam etti. Detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un yeni kabusu; derbi!
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06 Kasım 2024 10:47
Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye son dakika golüyle 3-2 mağlup olan Trabzonspor'un son dönemdeki derbi fobisi devam etti.

Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren oynadığı 5 derbi maçından sadece 1 puan çıkartabildi.

Bu sezonki büyük maçlarda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan ve Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Fırtına, geçen sezon Papara Park'ta Galatasaray'a 5-1, Fenerbahçe'ye 3-2 kaybederken Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 yenilmişti.

Trabzonspor, söz konusu derbilerde rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.

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