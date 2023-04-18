Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra aradığı yeni hocayı Hırvatistan'da buldu ve Nenad Bjelica İstanbul'a geldi.Sergen Yalçın, Vincenzo Montella, Çağdaş Atan, Andrea Pirlo gibi listesine dahil eden Trabzonspor, bu teknik adamlarda sonuç alamayınca rotasını Nenad Bjelica'ya çevirdi. Bordo-mavili kulüp teknik direktör Nenad Bjelica ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı ve tecrübeli teknik adam Türkiye'ye geldi.Bjelica, salı günü başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisinde resmi sözleşmenin altına imza atacak. Hırvat çalıştırıcı, evraklarının yetişmesi durumunda perşembe günkü Sivasspor maçında takımın başında yer alacak.