Trabzonspor'un yeni hocası Bjelica İstanbul'a geldi

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra aradığı yeni hocayı Hırvatistan'da buldu ve Nenad Bjelica'yı İstanbul'a getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un yeni hocası Bjelica İstanbul'a geldi
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18 Nisan 2023 00:34
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra aradığı yeni hocayı Hırvatistan'da buldu ve Nenad Bjelica İstanbul'a geldi.

Son olarak Osijek'i çalıştıran Hırvat teknik adam Bjelica, salı gecesi saat 00:30 sularında İstanbul Havalimanı'na THY'nin tarifeli uçağıyla iniş yaptı.

Sergen Yalçın, Vincenzo Montella, Çağdaş Atan, Andrea Pirlo gibi listesine dahil eden Trabzonspor, bu teknik adamlarda sonuç alamayınca rotasını Nenad Bjelica'ya çevirdi. Bordo-mavili kulüp teknik direktör Nenad Bjelica ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı ve tecrübeli teknik adam Türkiye'ye geldi.

Bjelica, salı günü başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisinde resmi sözleşmenin altına imza atacak. Hırvat çalıştırıcı, evraklarının yetişmesi durumunda perşembe günkü Sivasspor maçında takımın başında yer alacak.



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