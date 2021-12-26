Trabzonspor'un yeni gözdesi: Gianluca Lapadula

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberde Trabzonspor'un Benevento forması giyen Gianluca Lapadula için devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar.

, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'un yeni gözdesi: Gianluca Lapadula
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26 Aralık 2021 12:01
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, 0-0 biten karşılaşmanın ardından puanını 46 yaptı ve ilk yarıyı lider tamamladı. Transfer çalışmalarına da ara vermeden devam eden Trabzonspor kadrosunu güçlendirmek için gaza bastı.

İtalyan basınında yer alan haberde Trabzonspor'un İtalya Serie B takımlarından Benevento forması giyen Gianluca Lapadula ile ilgilendiği iddia edildi.

Haberde bordo-mavililerin Benevento forması giyen 31 yaşındaki forvet Lapadula'yı kadrosuna katmak istiyor.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden Perulu oyuncu, bu sezon forma giydiği 16 maçta 10 gol ve 4 asist kaydetti.


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