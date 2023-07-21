Trabzonspor'un yeni 10 numarası İstanbul'da

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yeni transferi Tonio Teklic, İstanbul'a geldi.

, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'un yeni 10 numarası İstanbul'da
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21 Temmuz 2023 01:04
Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Bordo mavililerin Hırvat ekibi NK Varazdin'den yeni transferi Tonio Teklic, İstanbul'a geldi.

Oyuncu cuma günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalanacak ve bordo mavililerin kampına katılacak.

TONIO TEKLIC KİMDİR?

Kariyeri boyunca Hajduk Split, NK Varazdin ve Hrv Dragovoljac kulüplerinde forma giyen Tonio Teklic, 23 yaşındak ve Hırvatistan doğumludur. 10 numara pozisyonunda oynuyor ve sol ayağını kullanıyor. Geçtiğimiz sezon Varazdin formasıyla 34 maçta 9 gol 2 asist kaydeden Teklic, kariyeri boyunca çıktığı 165 maçta 23 gol 12 asist yaptı.



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