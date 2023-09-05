Trabzonspor'un Villagra teklifi belli oldu!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, listesinde yer alan Rodrigo Villagra için sunduğu teklif ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un Villagra teklifi belli oldu!
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05 Eylül 2023 12:36
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Rodrigo Villagra'yı gündemine almıştı.

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre bordo-mavililer, 22 yaşındaki ön liberonun kulübü Talleres'le görüşmeleri sıklaştırdı.

Arjantin ekibine 4 milyon euro öneren Fırtına, yeni bir teklif yapacak. 2026'ya kadar kontratı bulunan Arjantinli oyuncu, 2021'de geldiği Talleres'te 106 maçta 2 asist yaptı.

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