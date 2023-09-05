Trabzonspor'un Villagra teklifi belli oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Rodrigo Villagra'yı gündemine almıştı.
Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre bordo-mavililer, 22 yaşındaki ön liberonun kulübü Talleres'le görüşmeleri sıklaştırdı.
Arjantin ekibine 4 milyon euro öneren Fırtına, yeni bir teklif yapacak. 2026'ya kadar kontratı bulunan Arjantinli oyuncu, 2021'de geldiği Talleres'te 106 maçta 2 asist yaptı.
Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre bordo-mavililer, 22 yaşındaki ön liberonun kulübü Talleres'le görüşmeleri sıklaştırdı.
Arjantin ekibine 4 milyon euro öneren Fırtına, yeni bir teklif yapacak. 2026'ya kadar kontratı bulunan Arjantinli oyuncu, 2021'de geldiği Talleres'te 106 maçta 2 asist yaptı.