Trabzonspor'un 'Umut'u bitmiyor!

Abdullah Avcı'nın özel olarak aradığı Umut Bozok, son kararını kısa süre içinde vereceğini bildirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un 'Umut'u bitmiyor!
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25 Haziran 2022 10:49
Yeni sezon öncesi transferleri bir an önce tamamlamayı hedefleyen Trabzonspor, Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok'u kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Önceki gün menajerinin bordo-mavili ekiple görüşme halinde olduklarını doğruladığı 25 yaşındaki forveti ikna için çalışmalar sürüyor.

Bonservisi Fransız ekibi Lorient'te olan Umut'u, son olarak Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın telefonla arayarak planlarını anlattığı öğrenildi.

İLGİDEN ÇOK MEMNUN

Kendisine gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu söyleyen golcü futbolcunun da düşünmek için süre istediği ve en kısa zamanda kararını vereceğini bildirdiği gelen haberler arasında. Geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren Umut Bozok, 38 maçta 20 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. 





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