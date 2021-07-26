Trabzonspor'un Uğurcan Çakır kararı

Sezon biterken Uğurcan Çakır'ın EURO 2020 sonrası bir Avrupa devine transfer olması bekleniyordu. 25 yaşındaki eldiven Türkiye'nin kötü performansına rağmen Avrupa Şampiyonası'nda etkili bir oyun sergiledi. Ancak Trabzonspor'a hala elle tutulur bir teklif gelmedi. Uğurcan'ı isteyen takımlardan Monaco ve Tottenham kısa süre içinde kalecilerini buldular.



Sezonun başlamasına kısa süre kala Karadeniz temsilcisinde yönetim "Ne olursa olsun düşük teklifleri kabul edemeyiz. 20 milyon bandı görülmeden Uğurcan'ı elden çıkarmayız" düşüncesinde. Her geçen gün Uğurcan'ın kulüpte kalma ihtimalinin arttığı belirtiliyor.



