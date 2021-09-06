Trabzonspor'un uçuş ekibi

Trabzonspor'a sezona iyi bir başlangıç yaparken, iki ismin performansı dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un uçuş ekibi
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06 Eylül 2021 10:27
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 3 haftasında Abdullah Avcı yönetiminde en iyi sezon başlangıcına imza attı.

İleri uç oyuncuları da performanslarıyla dikkat çekti. Nwakaeme ve Bakasetas sezona en iyi başlangıç yapan oyuncular arasında ilk sırada yer alıyor.

İki oyuncu Karadeniz devinin 3 haftalık dilimde attığı 8 golün 5'ine imza atarken 1'er de asist yaptı. Nijeryalı oyuncu 3 gol ve 1 asistle oynarken, Bakasetas ise 2 gol ve 1 asist yaptı.


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