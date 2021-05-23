Trabzonspor'un U19 takımından Beşiktaş'a 8 gol

Trabzonspor'un U19 takımı ligin 14. haftasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 8-2 mağlup etti.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan müsabakada Trabzonspor'un gollerini 6. dakikada Arif Boşluk, 24. ve 75'te Süleyman Cebeci, 41. ve 45. dakikada Orkun Ahmet Dedeoğlu, 47. dakikada Emir Yazıcı, 79. dakikada Alaattin Mumci ve 82'de Muhammet Akpınar kaydetti.
Beşiktaş'ın gollerini ise Avtandil Duishoev ile Emirhan İlkhan attı
Bordo mavililer bu sonuçla puanını 25'e yükseltti.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan müsabakada Trabzonspor'un gollerini 6. dakikada Arif Boşluk, 24. ve 75'te Süleyman Cebeci, 41. ve 45. dakikada Orkun Ahmet Dedeoğlu, 47. dakikada Emir Yazıcı, 79. dakikada Alaattin Mumci ve 82'de Muhammet Akpınar kaydetti.
Beşiktaş'ın gollerini ise Avtandil Duishoev ile Emirhan İlkhan attı
Bordo mavililer bu sonuçla puanını 25'e yükseltti.