WATFORD TRABZONSPOR'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ

TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ NEYDİ?

DAHA ÖNCE BURSASPOR'DA DA OYNADI

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Trabzonspor, kadrosuna stoper takviyesi yapmak istiyor. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda harekete geçen bordo-mavililere Watford forması giyen William Troost-Ekong için kötü bir haber geldi.İngiliz basınında yer alan habere göre; Nijerya ve Hollanda vatandaşlığı bulunan 28 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'un yaptığı transfer teklifi Ada ekibi tarafından reddedildi.Haberde Trabzonspor'un teklifinin 2 milyon euro olduğu ve satın alma opsiyonlu bir teklifin kabul görmediği belirtildi. Kulübüyle olan sözleşmesinin bitmesine 3 yıl daha olan Ekong için Watford kiralama seçeneğine sıcak bakmıyor.Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen futbolcu daha önce Galatasaray ile de anılmıştı. Ekong, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Bursaspor forması da giymişti. Ekong, yeşil-beyazlılardaki ilk sezonunda 31 maçta 2 gol atarken, ikinci sezonunda ise 1 maçta oynamış ve ardından Udinese'nin yolunu tutmuştu.