Trabzonspor'un transfer teklifine ret

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'a William Troost-Ekong için kötü bir haber geldi. İşte bordo-mavililerin reddedilen teklifi...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Trabzonspor'un transfer teklifine ret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2022 15:11
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Trabzonspor, kadrosuna stoper takviyesi yapmak istiyor. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda harekete geçen bordo-mavililere Watford forması giyen William Troost-Ekong için kötü bir haber geldi.

WATFORD TRABZONSPOR'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ

İngiliz basınında yer alan habere göre; Nijerya ve Hollanda vatandaşlığı bulunan 28 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'un yaptığı transfer teklifi Ada ekibi tarafından reddedildi.

TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ NEYDİ?

Haberde Trabzonspor'un teklifinin 2 milyon euro olduğu ve satın alma opsiyonlu bir teklifin kabul görmediği belirtildi. Kulübüyle olan sözleşmesinin bitmesine 3 yıl daha olan Ekong için Watford kiralama seçeneğine sıcak bakmıyor.

DAHA ÖNCE BURSASPOR'DA DA OYNADI

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen futbolcu daha önce Galatasaray ile de anılmıştı. Ekong, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Bursaspor forması da giymişti. Ekong, yeşil-beyazlılardaki ilk sezonunda 31 maçta 2 gol atarken, ikinci sezonunda ise 1 maçta oynamış ve ardından Udinese'nin yolunu tutmuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ