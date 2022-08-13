Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Trabzonspor, kadrosuna stoper takviyesi yapmak istiyor. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda harekete geçen bordo-mavililere Watford forması giyen William Troost-Ekong için kötü bir haber geldi.
WATFORD TRABZONSPOR'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ
İngiliz basınında yer alan habere göre; Nijerya ve Hollanda vatandaşlığı bulunan 28 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'un yaptığı transfer teklifi Ada ekibi tarafından reddedildi.
TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ NEYDİ?
Haberde Trabzonspor'un teklifinin 2 milyon euro olduğu ve satın alma opsiyonlu bir teklifin kabul görmediği belirtildi. Kulübüyle olan sözleşmesinin bitmesine 3 yıl daha olan Ekong için Watford kiralama seçeneğine sıcak bakmıyor.
DAHA ÖNCE BURSASPOR'DA DA OYNADI
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen futbolcu daha önce Galatasaray ile de anılmıştı. Ekong, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Bursaspor forması da giymişti. Ekong, yeşil-beyazlılardaki ilk sezonunda 31 maçta 2 gol atarken, ikinci sezonunda ise 1 maçta oynamış ve ardından Udinese'nin yolunu tutmuştu.
WATFORD TRABZONSPOR'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ
İngiliz basınında yer alan habere göre; Nijerya ve Hollanda vatandaşlığı bulunan 28 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'un yaptığı transfer teklifi Ada ekibi tarafından reddedildi.
TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ NEYDİ?
Haberde Trabzonspor'un teklifinin 2 milyon euro olduğu ve satın alma opsiyonlu bir teklifin kabul görmediği belirtildi. Kulübüyle olan sözleşmesinin bitmesine 3 yıl daha olan Ekong için Watford kiralama seçeneğine sıcak bakmıyor.
DAHA ÖNCE BURSASPOR'DA DA OYNADI
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen futbolcu daha önce Galatasaray ile de anılmıştı. Ekong, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Bursaspor forması da giymişti. Ekong, yeşil-beyazlılardaki ilk sezonunda 31 maçta 2 gol atarken, ikinci sezonunda ise 1 maçta oynamış ve ardından Udinese'nin yolunu tutmuştu.
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