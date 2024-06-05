Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Bahia yolcusu

Geçen sezon Al-Taawoun'a kiralanan Flavio'nun sözleşmesi ay sonunda bitiyor.
GERİ DÖNECEK
Bordo-mavililerin yola devam etmeyeceği Brezilyalı orta sahayla eski takımı ilgileniyor.
2020-2021'de Bahia'dan 4 yıllığına Trabzonspor'a transfer olan 28 yaşındaki orta sahanın yeniden Bahia'ya dönmesi bekleniyor.
Tecrübeli oyuncu, bordo-mavili ekipte 33 maçta 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
GERİ DÖNECEK
Bordo-mavililerin yola devam etmeyeceği Brezilyalı orta sahayla eski takımı ilgileniyor.
2020-2021'de Bahia'dan 4 yıllığına Trabzonspor'a transfer olan 28 yaşındaki orta sahanın yeniden Bahia'ya dönmesi bekleniyor.
Tecrübeli oyuncu, bordo-mavili ekipte 33 maçta 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
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