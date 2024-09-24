Trabzonspor'un tarihi beraberlik sezonu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaparak ilk 5 maçını beraberlikle tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un tarihi beraberlik sezonu
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24 Eylül 2024 11:45
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 5 maçını beraberlikle tamamladı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan ve 2. haftayı bay geçen bordo-mavililerin, 3. haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

Süper Lig'in 4. haftasında İkas Eyüpspor deplasmanından 0-0 berabere ayrılan Karadeniz ekibi, 5. haftada kendi evinde Beşiktaş ile 1-1, erteleme maçında da Bellona Kayserispor ile 2-2 ve son olarak Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, böylelikle 1974-1975 sezonunda çıktığı ligdeki 51. sezonunda ilk kez ilk 5 maçından beraberlikle ayrılarak lige tatsız bir başlangıç yaptı.

20-21 SEZONU İLE AYNI PUANI TOPLADI

Trabzonspor, 5 puan ile 2020-2021 sezondaki aynı başlangıcı yaptı.

2020-2021 sezonunda ilk 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 5 puan toplayan Karadeniz ekibi, bu sezon da 5 beraberlikle aynı puanı elde etti.

2014-2015 sezonunda ilk 5 karşılaşmada 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan toplayan bordo-mavililer, 2024-2025 ve 2020-2021 sezonlarıyla birlikte son 10 sezon içindeki en kötü başlangıcını gerçekleştirdi.

GEÇEN SEZONU GEÇTİ

Trabzonspor, 67 puanla 3. sırada tamamladığı geçen sezon 38 lig maçı boyunca sadece 4 beraberlik almıştı.

Bordo-mavililer, bu sezon ilk 5 haftada aldığı 5 beraberlikle geçen sezonki beraberlik sayısını ligin başında aşmış oldu.

Trabzonspor, bu maçlarda 5 puan alırken 10 puan kaybederek ligin başında zirve yarışından uzaklaştı.

121 GÜNDÜR GALİP GELEMİYOR

Ligin 6. haftasında da Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Trabzonspor, ligde en son galibiyeti geçen sezonun 38. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 yenerek elde etmişti.

26 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından yaz tatiline giren bordo-mavililer, bu sezonki 5 karşılaşmada kazanamayarak 121 gündür 3 puan sevinci yaşayamadı.

 
 
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