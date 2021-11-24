Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Gaziantep FK maçının gizli kahramanlarındandı. Djaniny'nin golünde asist yaparak Trabzon kariyerindeki 61. gole (33 gol, 28 asist) katkısını yapan ve topu ayağına her aldığında tribünleri heyecanlandıran, topu ileride tutup takımını savunmada rahatlatan isim olan 32 yaşındaki yıldıza tribünlerin büyük sevgisi vardı.



Başarılı bir performans sergilediği Gaziantep FK maçında 87'de yerini Serkan Asan'a bırakan Nwakaeme'nin oyundan çıkışı da bir süperstar gibi oldu. Tribünlerin önünden geçerken büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaşan Nijeryalı oyuncu, alkışlar ve tezahüratlarla yoluna devam etti.



Adeta bir süperstar gibi sahayı terk eden Nwakaeme farklı galibiyetle keyiflerin tavan yaptığı gecenin akılda kalan güzel anlarından birine imza attı.







