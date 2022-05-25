Trabzonspor'un süper hücum üçlüsü

Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Trabzonspor'da hücum üçlüsü Andreas Cornelius, Anthony Nwakaeme ve Djaniny'nin yaptıkları skor katkısı, şampiyonlukta büyük rol oynadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un süper hücum üçlüsü
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25 Mayıs 2022 13:14
Trabzonspor'un forvet hattında görev yapan Andreas Cornelius, Anthony Nwakaeme ve Djaniny, Süper Lig'in en iyi hücum üçlüsü olarak sezona damga vurdu.

Fırtına'nın 3 yıldızı toplamda 38 kez rakip fileleri havalandırırken, takımın skor yükünün yarısından fazlasını sırtlandılar. Cornelius 15 gol atarken, Nwakame 13, Djaniny ise 10 kez ağları sarstı. Bordo-Mavililer şampiyon olduğu sezonda 38 haftada toplam 69 gol kaydetti. Bu üçlüyü 8 golle Bakasetas, 7 golle Abdülkadir Ömür takip etti. 
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