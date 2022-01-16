Trabzonspor'un stoperdeki üç gözdesi

Sözleşmesi feshedilen Edgar le'nin yerine stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un hedefinde 3 isim var.



Bordo-mavililerin hedefindeki isimler ise; Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan, Hellas Verona'da oynayan Koray Günter ve Spartak Moskova'da oynayan Samuel Gigot. İlk tercih ise Kaan Ayhan.



KAAN İÇİN EN KRİTİK HAFTA



Bordo-mavili kurmayların Kaan Ayhan için 5.5 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldığı ifade ediliyor. Sassuolo ile görüşmelerin bu hafta içinde hızlanması bekleniyor.





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