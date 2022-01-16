Trabzonspor'un stoperdeki üç gözdesi

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, stoper hamlesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili kurmaylar Kaan Ayhan, Koray Günter ve Gigot için girişimlerini hızlandırdı. Kaan için 5.5 milyon Euro gözden çıkarıldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'un stoperdeki üç gözdesi
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16 Ocak 2022 12:52
Sözleşmesi feshedilen Edgar le'nin yerine stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un hedefinde 3 isim var.

Bordo-mavililerin hedefindeki isimler ise; Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan, Hellas Verona'da oynayan Koray Günter ve Spartak Moskova'da oynayan Samuel Gigot. İlk tercih ise Kaan Ayhan.

KAAN İÇİN EN KRİTİK HAFTA

Bordo-mavili kurmayların Kaan Ayhan için 5.5 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldığı ifade ediliyor. Sassuolo ile görüşmelerin bu hafta içinde hızlanması bekleniyor.

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