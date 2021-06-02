Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, önceki gün yaptığı açıklamada genel bir değerlendirme yapıp hedeflerini ve transfer beklentilerini anlatmıştı. İşte onlardan birisi de sol kanattı. Ve o bölge için Gana basınından bir iddia geldi. Cagliari ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Kwadwo Asamoah'ın Trabzonspor'a transfer olabileceği yazıldı. Tecrübeli ismin yeni bir meydan okumaya da hazır olduğu vurgulandı.



VİTRİNDEKİ İKİ İSİM



Bordo mavililer yeni sezon için Kâmil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Marlon, Baker ve Afobe ile yollarını ayırmış Parma'dan Gervinho ve Roma'dan Bruno Peres'i transfer etmişti. Uğurcan Çakır ve Ekuban'ın Avrupa'ya transfer durumuna göre de B ve C planları hazırlanmıştı. Ekuban konusunda önümüzdeki günlerde hareket beklenirken Uğurcan için EURO 2020'deki performansı beklenecek. Başarılı kaleci büyük oranda Avrupa'ya transfer olacak.



DEĞERİ 2 MİLYON €



Geçen sezon Cagliari formasını 9 maçta giyen, orta saha özelliği de bulunan Kwadwo Asamoah'ın güncel piyasa değeri 2 milyon avro civarında.



