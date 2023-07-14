Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor

Yeni sezon öncesi Slovenya'da hazırlık kampı yapan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor
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14 Temmuz 2023 15:56
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 15:57
Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, sabah antrenmanında hücum organizasyonlarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

İkinci hazırlık maçında rakip Fehervar

Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında cumartesi günü Macaristan'ın MOL Fehervar, takımı ile karşı karşıya gelecek.

Slovenya'daki ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 yenilen bordo-mavililer, kampta 2. sınavına çıkacak.

Trabzonspor'un antrenmanlarını gerçekleştirdiği Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde oynanacak karşılaşma TSİ ile 18.30'da başlayacak.

Yönetici İbrahim Şahinkaya kampta

Trabzonspor'un kampının 11. gününde ilk kez bir yönetici kampa geldi.

Kulüp yönetim kurulu üyesi İbrahim Şahinkaya, kampa gelerek bugün yapılan çalışmayı izledi. 16 Temmuz'a kadar kamp çalışmalarını takip edecek Şahinkaya, hazırlıkların ikinci bölümünde kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile tekrar Slovenya'ya gelmeyi planladıklarını kaydetti.

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