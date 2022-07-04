Trabzonspor'un Slovenya kampı kadrosu açıklandı!

Trabzonspor'un, yeni sezon öncesi Slovenya'da yapacağı kampın kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un Slovenya kampı kadrosu açıklandı!
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04 Temmuz 2022 10:55
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yeni sezon öncesi Slovenya'da yapacağı kampın kadrosu açıklandı.

Yeni transferler Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı ile bonservisi alınan Denswil de kadroda yer aldı.

Trabzonspor'un kamp kadrosunda yer almayan isimler ise şu şekilde:

-Edgar Ie
-Bruno Perez
-Gervinho
-Enis Destanoğlu
-Batuhan Kör
-İsmail Köybaşı
-Anders Trondsen
-Fode Koita
-Abdülkadir Parmak
-Salih Kavrazlı
-Yunus Mallı
-Flavio
-Fousseni Diabete
-Safa Kınalı
-Kerem Baykuş

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