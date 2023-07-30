Trabzonspor'un Siopis'ten beklediği kazanç!

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, Manolas Siopis'in takımda kalmasını istiyor ancak Yunan futbolcu ülkesine dönmeyi planladığını yönetime iletti.
Tecrübeli oyuncu için Karadeniz kulübünün 4 milyon euro'luk bonservis beklentisi var.
Yönetim biraz pazarlık payı haricinde başarılı orta saha oyuncusunu düşük bir rakama göndermeyi düşünmüyor.
40 MAÇA ÇIKTI
Tecrübeli orta saha geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 40 karşılaşmada forma giymişti.
Tecrübeli oyuncu için Karadeniz kulübünün 4 milyon euro'luk bonservis beklentisi var.
Yönetim biraz pazarlık payı haricinde başarılı orta saha oyuncusunu düşük bir rakama göndermeyi düşünmüyor.
40 MAÇA ÇIKTI
Tecrübeli orta saha geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 40 karşılaşmada forma giymişti.