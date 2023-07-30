Trabzonspor'un Siopis'ten beklediği kazanç!

Trabzonspor, takımdan ayrılmak isteyen Yunan orta saha Siopis'ten 4 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un Siopis'ten beklediği kazanç!
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30 Temmuz 2023 14:12
Son güncelleme 30 Temmuz 2023 14:14
Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, Manolas Siopis'in takımda kalmasını istiyor ancak Yunan futbolcu ülkesine dönmeyi planladığını yönetime iletti.



Tecrübeli oyuncu için Karadeniz kulübünün 4 milyon euro'luk bonservis beklentisi var.

Yönetim biraz pazarlık payı haricinde başarılı orta saha oyuncusunu düşük bir rakama göndermeyi düşünmüyor.

40 MAÇA ÇIKTI 

Tecrübeli orta saha geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 40 karşılaşmada forma giymişti. 

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