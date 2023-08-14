Trabzonspor'un Siopis için istediği bonservis!

Trabzonspor'un yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Siopis için ülkesinden PAOK ve Panathinaikos kulüpleri bir süredir devrede.
2 Yunan ekibinin de oyuncu tarafıyla görüştüğü ancak kesinlikle bonservis bedeli ödemek istemedikleri belirtildi.
Yunanistan basını, Siopis'in 1.1 milyon Euro'dan yapılan yeni kontrat teklifini kabul etmediğini ve kariyerine ülkesinde devam edeceğini yazıyor.
Trabzonspor, 1 yıl sözleşmesi kalan Siopis için 1.5 milyon Euro bonservis istiyor.
2 Yunan ekibinin de oyuncu tarafıyla görüştüğü ancak kesinlikle bonservis bedeli ödemek istemedikleri belirtildi.
Yunanistan basını, Siopis'in 1.1 milyon Euro'dan yapılan yeni kontrat teklifini kabul etmediğini ve kariyerine ülkesinde devam edeceğini yazıyor.
Trabzonspor, 1 yıl sözleşmesi kalan Siopis için 1.5 milyon Euro bonservis istiyor.