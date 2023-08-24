Trabzonspor'un savunma hattında büyük rekabet!

Bu sezon Benkovic, Fernandez ve Baniya olmak üzere 3 stoperi kadrosuna katan Trabzonspor'da, Denswil ile Hüseyin Türkmen'in yanı sıra genç Ali Şahin Yılmaz da rotasyondaki diğer isimler.
Sakatlığı bulunan Fernandez'in ekim ayından önce dönmesi zor gözükürken, diğer 5 savunmacı arasında büyük bir forma rekabeti yaşanıyor.
Bu oyuncular arasında Denswil'in yeri garanti gözükse de Rizespor mücadelesinde yanında kimin oynayacağı henüz net değil.
Sakatlığı bulunan Fernandez'in ekim ayından önce dönmesi zor gözükürken, diğer 5 savunmacı arasında büyük bir forma rekabeti yaşanıyor.
Bu oyuncular arasında Denswil'in yeri garanti gözükse de Rizespor mücadelesinde yanında kimin oynayacağı henüz net değil.