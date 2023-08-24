Trabzonspor'un savunma hattında büyük rekabet!

3 stoper takviyesi yapan Trabzonspor'da büyük bir forma rekabeti yaşanıyor. Fernandez'in ekim ayından önce dönmesi zor gözükürken, diğer 5 savunmacı arasında büyük bir forma rekabeti yaşanıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un savunma hattında büyük rekabet!
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24 Ağustos 2023 14:17
Son güncelleme 24 Ağustos 2023 14:29
Bu sezon Benkovic, Fernandez ve Baniya olmak üzere 3 stoperi kadrosuna katan Trabzonspor'da, Denswil ile Hüseyin Türkmen'in yanı sıra genç Ali Şahin Yılmaz da rotasyondaki diğer isimler.

Sakatlığı bulunan Fernandez'in ekim ayından önce dönmesi zor gözükürken, diğer 5 savunmacı arasında büyük bir forma rekabeti yaşanıyor.

Bu oyuncular arasında Denswil'in yeri garanti gözükse de Rizespor mücadelesinde yanında kimin oynayacağı henüz net değil.

 

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