Trabzonspor'un şampiyonluk umudu Avcı

Geçtiğimiz sezona kâbus gibi bir başlangıç yapmasının ardından göreve getirdiği Abdullah Avcı ile birlikte önemli bir çıkışa imza atarak ilk dört takım arasında yer alan Trabzonspor, bu sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini atarken, Avrupa arenasında da boy gösterecek.



Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da mücadele edecek olan bordo mavililer kadro planlamasını da bu doğrultuda yapıyor. Avcı'nın son beş sezondaki puan ortalaması ise Karadeniz ekibini şampiyonluk için umutlandırıyor.



Dikkat çeken veriler



Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibiyle çıktığı 32 maçta 2,03 puan ortalaması elde etti. 18 maça çıktığı Beşiktaş ile 1,67, 2018-2019 sezonunda Başakşehir ile 1,97 ile ligi ikinci sırada tamamlayan Avcı, 2017-2018 sezonunda 2,12 ile üçüncü, 2016-2017 sezonunda ise 2,15 puan ortalaması ile ligi ikinci sırada bitirdi.



Son şampiyon Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 2,08 maç başı puan ortalaması yakalarken Avcı'nın ipi göğüslemeden yakaladığı istatistikler bu sezonun mutlu sonla bitebileceğini ortaya koydu.



