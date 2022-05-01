Trabzonspor'un şampiyonluk töreni ne zaman?

Trabzonspor, şampiyonluk kupasına iki hafta sonra kavuşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre; Süper Lig kupası, şampiyonluğun garantilenmesi durumunda son içi saha maçında veriliyor.
Buna göre bordo-mavililer, mayısın ikinci haftasında Altay ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacağı mücadelenin ardından sahada kupasını taraftarının karşısında kaldıracak.
Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre; Süper Lig kupası, şampiyonluğun garantilenmesi durumunda son içi saha maçında veriliyor.
Buna göre bordo-mavililer, mayısın ikinci haftasında Altay ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacağı mücadelenin ardından sahada kupasını taraftarının karşısında kaldıracak.
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