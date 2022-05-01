Trabzonspor'un şampiyonluk töreni ne zaman?

Trabzonspor, TFF talimatları gereği Altay maçından sonra şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un şampiyonluk töreni ne zaman?
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01 Mayıs 2022 10:52
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına iki hafta sonra kavuşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre; Süper Lig kupası, şampiyonluğun garantilenmesi durumunda son içi saha maçında veriliyor.

Buna göre bordo-mavililer, mayısın ikinci haftasında Altay ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacağı mücadelenin ardından sahada kupasını taraftarının karşısında kaldıracak.

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