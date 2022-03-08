Trabzonspor'un şampiyonluk hesabı; 15 puan!

Trabzonspor, kalan 10 maçta 15 puan toplaması haline, rakiplerinin maçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un şampiyonluk hesabı; 15 puan!
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08 Mart 2022 10:50
Fenerbahçe deplasmanından 1 puanla dönen Trabzonspor şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı... Zirvede 67 puana ulaşan bordo-mavililer, son 10 haftaya en yakın takipçisi Konyaspor'un 15 puan önünde giriyor.

Şampiyonluk için Karadeniz ekibine 5 galibiyet yetecek. Bordo-mavililer kalan 10 haftada 15 puan toplaması halinde ikili averajda kendisinden altta yer alan tüm takımların önünde yer aldığı için şampiyonluğunu ilan edecek.

EN ERKEN ŞAMPİYONLUK...

Teknik direktör Avcı ve öğrencilerinin hedefi tarihin en erken şampiyonluğunu elde etmek. Önümüzdeki 5 haftada Göztepe, Çaykur Rize (D), Beşiktaş, Gaziantep (D) ve Fatih Karagümrük ile oynayacak Fırtına, 5'te 5 yaparsa bunu başarma şansına sahip...

REKOR FENERBAHÇE'DE

En erken şampiyonluk rekoru Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde 2013-14 sezonunda 27 Nisan'da (31. hafta) şampiyonluğunu ilan etmişti.

TRABZONSPOR'UN KALAN 10 MAÇI

> Göztepe
> Çaykur Rize (D)
> Beşiktaş
> Gaziantep (D)
> Karagümrük
> Adana Demir (D)
> Antalyaspor
> Hatayspor (D)
> Altay
> Başakşehir (D)

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