Trabzonspor'un şampiyonluk anıtı için 5 kişi parasını ödedi!

Trabzonspor'da önceki gün duyurulan, stadın önüne yapılacak 'Kupa Anıtı' için ilk bağışlar yapıldı.



Bordo-mavili kulüp, çağrıya kulak veren 5 ismin 1'er milyon TL bağış yaptığını bildirdi.



Bu isimler mevcut yönetim kurulundan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan, Dış İlişkiler Sorumlusu Esat Emanet ile Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı.



