Trabzonspor'un Ruzomberok maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor'un maç programı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'un Ruzomberok maç programı belli oldu
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23 Temmuz 2024 14:08
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonsor kafilesi çarşamba günü 10.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon'dan Poprad'a gidecek. Bordo-mavililer, TSİ 19.00 müsabakanın oynanacağı MFK Futbol Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve bir oyuncu TSİ 18.30 stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

Ev sahibi takım Ruzomberok ise çarşamba günü TSİ 18.00 MFK Futbol Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecektir. Antrenman sonrası Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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