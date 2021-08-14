Trabzonspor'un rakibi Roma'ya yakın bakış

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play-off turunda eşleştiği Roma'nın kadrosunda çeşitli ülkelerden 19 A Milli futbolcu bulunuyor. İtalyan ekibi ünlü teknik direktörü

ile hem Konferans Ligi'nde hem de Serie A'da iddialı.

Transferde pahalı isimlerin peşinde

koşmayan Roma, 57.75 milyon

Euro harcadı.

Genoa'dan santrfor Shomurodov'a 17.5, Palmeiras'dan da sol bek Matias Vina'ya 13 milyon Euro ödeyen Roma, kaleci Rui Patricio (11.5 milyon Euro), stoper Ibanez (9 milyon Euro) ve sağ bek Reynolds (6.75 milyon Euro) ile de kadrosunu güçlendirdi.

Yaklaşık 410 milyon Euro'luk kadro değerine sahip olan Roma'nın kadrosunda en değerli görünen isimler ise 40'ar milyon Euro ile merkez orta saha Lorenzo Pellegrini ve 10 numara Zaniolo. Öte yandan Avrupa Şampiyonası'nda aşil tendonu kopan sol bek Spinazzola ise takımın en büyük eksiği durumunda bulunuyor.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho kariyeri boyunca kazandığı kupalarla dikkat çekiyor. Portekizli teknik direktör, iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken, üç kez La Liga, üç kez de Premier Lig'de sezonu lider tamamladı. Mourinho, Avrupa Ligi Kupası'nı ve UEFA Süper Kupası'nı birer kez kazanırken, yeni kurulan Konferans Ligi'nde de yine kupayı havaya kaldırma niyetinde.







Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Roma hocası Jose Mourinho kariyerlerinde ilk kez rakip olacak. Mourinho daha önce Başakşehir'in İngiltere'de Burnley ile oynayacağı maç öncesi Adebayor'u görmek için kamp yapılan otele gelmiş ve Avcı ile tanışmıştı.

TrabzonsporKonferans LigiJose Mourinho