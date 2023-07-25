Trabzonspor'un rakibi Rabotnicki

Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, Kuzey Makedonya ekibi FK Rabotnicki ile hazırlık maçı yapacak. Peki, Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un rakibi Rabotnicki
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25 Temmuz 2023 08:47
Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabını Slovenya'da sürdürüyor.

Fırtına, Slovenya kampındaki dördüncü hazırlık maçına bugün çıkıyor. Bordo-mavililer, Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki ile karşılaşacak. Peki, Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - RABOTNICKI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün saat 17.30'da başlayacak Trabzonspor-Rabotnicki hazırlık maçı A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

Teknik direktör Bjelica'nın ideal 11'e yakın bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

 

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