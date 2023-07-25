Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabını Slovenya'da sürdürüyor.
Fırtına, Slovenya kampındaki dördüncü hazırlık maçına bugün çıkıyor. Bordo-mavililer, Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki ile karşılaşacak. Peki, Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR - RABOTNICKI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bugün saat 17.30'da başlayacak Trabzonspor-Rabotnicki hazırlık maçı A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
Teknik direktör Bjelica'nın ideal 11'e yakın bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.
Fırtına, Slovenya kampındaki dördüncü hazırlık maçına bugün çıkıyor. Bordo-mavililer, Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki ile karşılaşacak. Peki, Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR - RABOTNICKI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bugün saat 17.30'da başlayacak Trabzonspor-Rabotnicki hazırlık maçı A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
Teknik direktör Bjelica'nın ideal 11'e yakın bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.