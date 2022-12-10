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Trabzonspor'un rakibi Kasımpaşa

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Dünya Kupası'na verilen arada hazırlık maçında karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un rakibi Kasımpaşa
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10 Aralık 2022 13:09
Trabzonspor ile Kasımpaşa, Dünya Kupası'na verilen arada Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kocaeli'de oynanacak karşılaşma bu akşam saat 18:00'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Burada iki hazırlık maçı oynayan Trabzonspor, Hull City ile 1-1, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Kasımpaşa ise son karşılaşmasını İstanbulspor ile oynamış ve mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmıştı

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