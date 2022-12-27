Trabzonspor'un rakibi Karagümrük

Trabzonspor, çarşamba günü deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un rakibi Karagümrük
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27 Aralık 2022 15:02
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında çarşamba günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük karşısında başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek istiyor.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Stefano Denswil ile tedavisi tamamlanan ancak lisansı çıkarılmayan Bruno Peres, kadroda yer alamayacak.

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